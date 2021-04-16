أخبار التعليم.. وزير التعليم العالي: تطبيق معلومات قضايا الدولة بالوزارة.. ويصدر قرارا بإغلاق كيانات وهمية بالشرقية.. مسابقات قرآن كريم لطلاب المدن الجامعية
نشر موقع "صدى البلد" اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :
هندسة القاهرة توضح الأنشطة الطلابية المتاحة وكيفية طرحها للطلاب
قبل ساعات من بروفة امتحانات الثانوية العامة .. ننشر رابط كود الاختبارات التجريبية
رئيس الشركة المنفذة لأضخم مشروع إسكاني بجامعة القاهرة: المشروع شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة طفرة غير مسبوقة نتيجة ثورة إدارية للجامعة
الأحد ... جامعة حلوان تنظم مسابقة قرآن كريم لطلاب المدن الجامعية
للمرة الثانية خلال أسبوع.. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانات وهمية بالشرقية
رئيس جامعة حلوان : نخطو خطى سريعة نحو التحول الرقمى
معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة اقتران القمر مع المريخ غدا
خطوات تحميل منصات إلكترونية جديدة على تابلت 3 ثانوي قبل بروفة الامتحانات
من القاهرة لأسوان .. البحوث الفلكية يكشف أطول وأقصر أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام
جامعة القاهرة : استمرار الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا للوصول إلى أفضل النتائج