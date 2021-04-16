عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدرى: راتب فينجادا لا يشغلنى.. والمدرب البرتغالى "مالوش علاقة" بالمنتخب

حسام البدري
حسام البدري

أكد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أن راتب البرتغالى فينجادا المدير الفني لإتحاد الكرة الذى يفوقه لا يشغل باله إطلاقاً، رافضاً وجود إشراف من المدرب البرتغالى علي المنتخب الأول.

 

وقال البدرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "راتب فينجادا لا يشغلنى على الاطلاق، المدرب البرتغالى له تخصص معين وهو مسئول عن خطط اتحاد الكرة ومسابقات الناشئين".


وأضاف البدرى: "فينجادا ليس له علاقة بالمنتخب الأول ولن يكون مشرفاً لأن عمله لا يتعلق بالمنتخب الأول".


وعن قمة الاهلى والزمالك، قال البدرى: "ننتظر قمة رائعة تليق بالكرة المصرية من ناديين كبيران وبصافرة تحكيم مصرية أيضاً".

 

وعن عقوبات كهربا وإمام عاشور، علق البدرى: "دائماً أساند الأندية والاتحادات في قراراتها ضد أي لاعب متخاذل ولا أسعى لضمه لصفوف المنتخب حتى ينال عقوبته ".

 

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.\

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر: المسلمون ابتلوا في كل زمان بشرذمة يضلون الناس بفتاوى تغري الشباب

خطيب المسجد الحرام يوجه تحية تقدير لأبطال الصحة ومثلها لرجال التعليم

بنت الصعيد فخر لمصر.. المهندسة شيماء عبد النبي تتفرد بالدكتوراه من جامعة كورية.. حوار

السديس : حلول رمضان في ظروف صحية استثنائية يوجب الحذر والجدية

عربي الظلال والسنا.. ولي عهد الأردن يحتفي بيوم العلم

بعد إصابته بـ كورونا.. تعرف علي تطورات حالة محمد الشناوي وموقفه من القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

نشوب حريق بمخزن قطن يسفر عن إصابة شخصين في السويس

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

أخبار الفن| إصابة دنيا سمير غانم بكورونا وتعافي خالد النبوي.. والقصة الكاملة للهجوم على ميريام فارس

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

الداخلية ترسل مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

أبو العينين يشارك في جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ