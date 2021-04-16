حسام البدرى: راتب فينجادا لا يشغلنى.. والمدرب البرتغالى "مالوش علاقة" بالمنتخب

أكد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أن راتب البرتغالى فينجادا المدير الفني لإتحاد الكرة الذى يفوقه لا يشغل باله إطلاقاً، رافضاً وجود إشراف من المدرب البرتغالى علي المنتخب الأول.

وقال البدرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "راتب فينجادا لا يشغلنى على الاطلاق، المدرب البرتغالى له تخصص معين وهو مسئول عن خطط اتحاد الكرة ومسابقات الناشئين".



وأضاف البدرى: "فينجادا ليس له علاقة بالمنتخب الأول ولن يكون مشرفاً لأن عمله لا يتعلق بالمنتخب الأول".



وعن قمة الاهلى والزمالك، قال البدرى: "ننتظر قمة رائعة تليق بالكرة المصرية من ناديين كبيران وبصافرة تحكيم مصرية أيضاً".

وعن عقوبات كهربا وإمام عاشور، علق البدرى: "دائماً أساند الأندية والاتحادات في قراراتها ضد أي لاعب متخاذل ولا أسعى لضمه لصفوف المنتخب حتى ينال عقوبته ".

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.\