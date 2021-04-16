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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

واصفات بي ام دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة

مواصفات بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة.. صور

بي ام دبليو BMW I4
بي ام دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة بي ام دبليو، عملاق صناعة السيارات الألمانية عن طرح سيارتها بي ام دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة  والتي انضمت إلى BMW IX3 و BMW IX و BMW I3 هاتشباك في المجال الكهربائي للعلامة الألمانية.

بطارية السيارة بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة ستدعم مدى يصل إلى 590 كيلومتر لكل شحنة للفئة الأعلى في المجال، وستكشف بي ام دبليو المزيد من مواصفات السيارة وداخليتها في الأسابيع القادمة.

تحمل السيارة بي ام دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة تشابهات خارجية بارزة مع الفئة الرابعة جران كوبيه الجيل القادم، مع اختلافات رئيسية مثل إضافة الأبواب الخلفية وتحديث التصميم الجانبي وشكل مقابض الأبواب.

تكتمت بي ام دبليو على معظم المواصفات التقنية للسيارة  I4 الكهربائية الجديدة، ولكنها أوضحت أن قوتها تبلغ 523 حصان بحد أقصى لفئة M الأعلى أداءً بتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في حوالي 4 ثواني.

وظهرت مؤخرًا السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة bmw 3 series 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها في الطرق العامة دون تمويهات خارجية ولكن بلوحة قيادة مغطاة بالكامل بدلا من تمويهها حتى تظل الداخلية مبهمة.

ستحصل السيارة بي ام دبليو الفئة الثالثة bmw 3 series 2022 على تحديثات خارجية محدودة جداً للمصابيح والاكصدامات مع توفير تصاميم جديدة للجنوط وألوان إضافية وسيبدأ إنتاج الفئة الثالثة المحدثة في يوليو القادم، متبوعة بالفئة الرابعة في أغسطس 2021.

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