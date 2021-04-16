افتتاح مسجدين في دمياط بتكلفة 6.5 مليون جنيه

محافظة دمياط

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، مسجد "المدينة المنورة" في منطقة شاطئ النخيل برأس البر، على مساحة 500 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية.



كما تم افتتاح مسجد البحر، في قرية كفر سليمان مركز كفر سعد، على مساحة 480 مترا، صيانة وتجديد بالجهود الذاتية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.



وأدى الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، خطبة وصلاة الجمعة في مسجد البحر في قرية كفر سليمان، مع أهالي القرية، بحضور عدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب.

واكد سلامة، أنه تم افتتاح 62 مسجدا في دمياط خلال الفترة الماضية، موجها الشكر للقيادة السياسية، على دعمها في افتتاح المساجد.



أقرأايضا:

أوقاف دمياط تعلن عن تلقي التبرعات والزكاة خلال شهر رمضان

