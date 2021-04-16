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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

افتتاح مسجدين في دمياط بتكلفة 6.5 مليون جنيه

صدى البلد

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، مسجد "المدينة المنورة" في منطقة شاطئ النخيل برأس البر، على مساحة 500 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية.
 

كما تم افتتاح مسجد البحر، في قرية كفر سليمان مركز كفر سعد، على مساحة 480 مترا، صيانة وتجديد بالجهود الذاتية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وأدى الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، خطبة وصلاة الجمعة في مسجد البحر في قرية كفر سليمان، مع أهالي القرية، بحضور عدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب.

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واكد سلامة، أنه تم افتتاح 62 مسجدا في دمياط خلال الفترة الماضية، موجها الشكر للقيادة السياسية، على دعمها في افتتاح المساجد.

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أوقاف افتتاح مساجد محافظة دمياط وزارة الأوقاف منال عوض

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