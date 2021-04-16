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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي حلمي تتحدث عن محاولة انتحارها: "الخيانة وجعتني"!

مي حلمي
مي حلمي

كشفت الإعلامية مي حلمي، تفاصيل محاولة انتحارها بسبب أزمة عاطفية، مؤكدة أنها لم تنتحر ولكنها حاولت الانتحار.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج شيخ الحارة والجريئة، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، إنها حاولت الانتحار ولم تنتحر وكتبت رسالة اعتذار لأمها وأهلها، متابعة أن الخيانة كانت السبب الرئيسي للانتحار وكنت في حالة ضعف شديدة وقتها.
 

وتابعت الإعلامية مي حلمي، أنه بعد ذلك ندمت جدا وحاولت انجح مع زوجي الأول لكن لم يحدث هذا الأمر وتعرضت للخيانة منه.

فيما ردت الإعلامية مي حلمي، على سؤال بشأن أنها أجهضت حملها وخسرت تؤم وقت اختلافات مع خطيبها، قائلة :"محصلش الكلام ده".

وأضافت حلمي، أنه :"محصلش الكلام ده وسقط حملي بشكل طبيعي، وبطريقة خارجة عن أرادتي، وللأسف حرمت أن أكون أم بعد ذلك، ومش هقدر أتكلم في الموضوع ده أوي ، وتفاصيل كتيرة تخص طرف تاني"، لافتة إلى أن كرمتها شيء مهم جدا بالنسبة لها.
وتابعت الإعلامية مي حلمي، أنه :"محافظتش على كرامتي ومش هبقى أم بعد كده ".
ونفت ما يتردد بأنها وصفت أم العريس محمد رشاد، زوجها الأول بألفاظ خارجة، قائلة :"محصل ده وهو اللي سبني في الفرح والفرح باظ، وبعد كده رجعت لها وجيت على كرامتي"، لافتة إلى أنها ندمانه على عودتها له بعد كل ما حدث.
 
فيما كشفت الإعلامية مي حلمي، لأول مرة السبب الحقيقي لإلغاء فرحها الأول، مؤكدا أن هناك شائعات كثيرة خرجت في هذه المرحلة الصعبة من حياتها.
وقالت حلمي، إنه ما يتردد بأنني شتمت أم العريس لما رفض يمضي على القائمة أمرا غير صحيح تماما، متابعة أنه :"محصلش الكلام ده، وهو اللي سبني في الفرح، والفرح باظ".
وتابعت الإعلامية، أنه :"بعد كده رجعت لها وجيت على كرامتي"، لافتة إلى أنها ندمانه على عودتها له بعد كل ما حدث

وأكدت أن ما يتردد بشأن أنها أجهضت حملها وخسرت تؤم وقت اختلافات مع خطيبها، قائلة :"محصلش الكلام ده".

وأضافت حلمي، أنه :"محصلش الكلام ده وسقط حملي بشكل طبيعي، وبطريقة خارجة عن أرادتي، وللأسف حرمت أن أكون أم بعد ذلك، ومش هقدر أتكلم في الموضوع ده أوي ، وتفاصيل كتيرة تخص طرف تاني"، لافتة إلى أن كرمتها شيء مهم جدا بالنسبة لها.
وتابعت الإعلامية مي حلمي، أنه :"محافظتش على كرامتي ومش هبقى أم بعد كده ".

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