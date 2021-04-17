حبس عصابة الإتجار فى المخدرات بـ عين شمس .. تفاصيل

أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج وتوزيع المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها،وكلفت رجال المباحث بتحري الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهم.

البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص لبيعهم مواد مخدرة، لعملائهم بهدف كسب الأموال فى عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (إحدى البؤر الإجرامية) للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.