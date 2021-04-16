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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتداء مسلح على الأطقم الطبية فى مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية

صدى البلد

اعتدي مجموعة من الأشخاص، اليوم الجمعة، علي طاقم الطبي بمستشفي التل الكبير المركزي بمحافظة الإسماعيلية.


وقال شهود العيان من العاملين في المستشفي أن مجموعة من الأشخاص مابين 5 أو 6 اشخاص اقتحموا المستشفي ساعة الافطار وتشاجرو مع الطاقم الطبي.


واضاف شهود العيان أنهم إصابو شخصين من طاقم التمريض بإصابات مختلفة نقلة علي أثرها إلي مجمع الإسماعيلية الطبي.


وأشار شهود العيان الي حدوث تلفيات في قسم الطوارئ بالمستشفي بتكسير الابواب ودولاب حفظ الأدوية وجهاز كومبيوتر خاص بالتسجيل وعدد من الأجهزة الطبية.


وبحسب مصادر فإن مشادة كلامية وقعت بين طاقم التمريض صباح اليوم وبين أحد الأشخاص المعتدين علي الطاقم الطبي.


وقرر المتهم بالاعتداء علي الطاقم الطبي بالاستعانة بعدد من الأشخاص وإحضار سلاح أبيض لاقتحام المستشفي والاعتداء عليه واصابتهم بجروح مختلفة.


وانتقل المقدم حازم حسام رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه النقباء محمود مأمون ومحمود فراج لمكان الواقعة فيما تكثف المباحث الجنائية من تحرياتها لضبط المتهمين.

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اخبار حوادث اعتداء مسلح طاقم طبي مستتشفى التل الكبير

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