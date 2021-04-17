السفر بالزمن 37 عاما.. استكشف كيف غير Google Earth شكل العالم.. فيديو

طرحت شركة جوجل، أحدث تحديثا لبرنامج Google Earth، وهو التحديث الأكبر الذي تتلقاه الخدمة منذ عام 2017، والذي يجلب ميزة جديدة تسمى Timelapse، تتيح للمستخدم إعادة الزمن إلى الوراء بما يصل إلى 37 عامًا في الماضي.

ووفقا لما ذكره موقع "indian express"، تسمح ميزة جوجل إيرث الجديدة Timelapse، للمستخدمين بإعادة الزمن إلى الوراء في العالم ورؤية أجزاء من الكرة الأرضية تتطور بناءً على منطقته، والعودة إلى الماضي لأكثر من 30 عاما.

كيفية عمل ميزة Timelapse

وتعمل ميزة Timelapse، بفضل صور القمر الصناعي التي سجلت التحول في المناظر الطبيعية للأرض على مر السنين، ويتيح ذلك للمستخدمين تتبع إزالة الغابات، ومشاهدة تغير الخطوط الساحلية على مر السنين ورؤية مدن المترو الكبرى تتوسع بمرور الوقت، مع أكثر من 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية حول العالم، وجمعتها الشركة الأمريكية للكشف عن التغيير السريع الذي مر به العالم على مدار أعوام طويلة.

وأشادت شركة جوجل بالتحديث الجديد عبر منشور بمدونتها قائلة:"في أكبر تحديث لبرنامج Google Earth منذ عام 2017، يمكنك الآن رؤية كوكبنا في بعد جديد تمامًا الوقت، باستخدام ميزة Timelapse في إيرث تم تجميع 24 مليون صورة أقمار صناعية من 37 عامًا الماضية، في تجربة تفاعلية رباعية الأبعاد"، وأضافت: "الآن يمكن لأي شخص مشاهدة الوقت وهو يتكشف ويشهد ما يقرب من أربعة عقود من التغيير الكوكبي".



ويمكن للمستخدمون من استكشاف ميزة Timelapse في Google Earth، بأنفسهم من خلال الانتقال إلى الرابط التالي "g.co/Timelapse"، واستخدام شريط البحث للبحث عن مدينة أو منطقة أخرى من اختيارهم، أو اختيار أى مكان على هذا الكوكب لرؤية التغيرات التي حدثت عليه بمرور الزمن.

وستساعد التحولات التي شهدتها ميزة Timelapse في مناطق مختلفة، بما في ذلك تغيير الغابات، والنمو الحضري، ودرجات الحرارة المرتفعة، ومصادر الطاقة، والجمال الهش في العالم، وتساعد الجولات الإرشادية على النظام الأساسي المستخدمين على فهم كيفية تأثر هذه العناصر.