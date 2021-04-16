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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تنضم أوكرانيا لـ حلف الناتو بعد طلب الرئيس زيلينسكي؟

رئيس أوكرانيا يطالب
رئيس أوكرانيا يطالب بضم بلاده إلى حلف الناتو في أسرع وقت

وسط تصعيد مع روسيا وحشد عسكري لقواتها على حدود بلاده، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي.

قبل محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية "لا يمكننا البقاء إلى أجل غير مسمى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وتابع الرئيس الأوكراني "حان الوقت للإسراع ولدعوتنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، مستنكراً العدوان العنيف لروسيا على بلاده.

وأكمل زيلينسكي "إذا كان الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون يعتبراننا حقاً عضواً في الأسرة الأوروبية، فعليهما التصرف وفقاً لذلك.. حان الوقت للتوقف عن الحديث واتخاذ القرارات.. إذا كنا ننتمي إلى الأسرة نفسها، فعلينا أن نعيش معاً.. لا يمكننا البقاء مثل خطيبين إلى الأبد، علينا إضفاء الطابع القانوني على علاقاتنا، وإنجاب الأطفال، أي من وجهة نظر مجازية، علينا التطلع إلى مستقبل مشترك".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأن ماكرون يتمتع بـ"علاقات أفضل" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مقارنة به، خاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه أوكرانيا حقاً إلى دعم أوروبي، على حد قوله.

هل تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو؟

يسمح حلف الشمال الأطلسي "الناتو"  فقط بضم "دول أوروبية أخرى"، كما يجب على الدول الراغبة بالانضمام تنفيذ شروط معينة وإكمال عملية متعددة الخطوات تشمل حوارا سياسيا وتكاملا عسكريا، فيما يشرف مجلس شمال الأطلسي على عملية الانضمام.

وفي 2017، أعلن حلف الناتو أنه يمكن انضمام أوكرانيا إلى الحلف فقط بعد تأهيل قواتها المسلحة لتتكيف مع مواصفات الحلف.

وقال  ألكسندر فينيكوف ممثل حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا في ذلك الوقت "أولوية أوكرانيا تتمثل في إصلاح القوات المسلحة لتتلاءم مع مبادئ ومواصفات الناتو.. ويمكن طرح مسألة العضوية فقط بعد إتمام ذلك".

والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا تتطلع للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي منذ وقت طويل، وأن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش هذه التطلعات مع البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بساكي في تصريحات صحفية "نحن ندعمهم بقوة، وتناقشنا معهم.. لكن هذا قرار يتخذه الناتو".


فيما يعتبر الرئيس الأوكراني، أن انضمام بلاده إلى خطة العمل من أجل دخول الحلف "سيوجه إشارة فعلية إلى روسيا".

وكانت أوكرانيا أعلنت في ديسمبر، أنها تأمل في الانضمام عام 2021 إلى خطة العمل، تمهيداً للدخول إلى حلف شمال الأطلسي، رغم معارضة موسكو.

من جانبه،  أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن "قلقه" إزاء الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكتب ستولتنبرج في تغريدة على تويتر "اتصلت بالرئيس زيلينسكي للتعبير عن قلقي الشديد بشأن الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، والمناطق المحيطة بها، والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار".

في المقابل، قلل مسؤول من الحلف من احتمال انضمام أوكرانيا سريعاً، وأوضح في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أنه على كييف "التركيز على الإصلاحات"، وتعزيز قدراتها الدفاعية وفق معايير حلف شمال الأطلسي.

وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا، حيث تتهم كييف موسكو بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية، وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

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