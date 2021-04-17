ناقد رياضى يكشف حقيقة الاستعانة بحكم مصري فى مباراة القمة

قال هيثم نبيل ، الناقد الرياضى ، إن وجهة نظر المسئولين عن الكرة المصرية فى الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أنه حان الوقت لاستعادة الثقة فى الحكم المصري، لافتا إلى أن رأيه الشخصى أن الاستعانة بالحكم المصرى غير مناسب على الإطلاق خاصة أن هذه اللجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة .

وأوضح " نبيل " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ،

أن اللجنة المؤقتة لا تملك مؤهلات لاتخاذ قرارات هامة بهذا الشأن خاصة مع وجود مشكلات فى كافة المباريات لافتا إلى أن الجمهور يرغب ب إسناد مباراة القمة لحكم مصرى .



وأشار إلى أن مباراة القمة ليست حاسمة للنادى الاهلى على الرغم من كونه فائز بطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن نهائى افريقيا بين الاهلى والزمالك كانت حاسمة وتلعب على الأخطاء ، أما مباراة القمة يمتلك وقت للتعادل أو امتاع الجماهير واللعب بدون ضغوط .



