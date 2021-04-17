أشرس كائن حي على الأرض.. مليارات من ديناصور تيريكس عاشت في أمريكا الشمالية

على مدار سنوات طويلة من البحث والدراسة، لم يتوصل الباحثون إلى عدد الحيوانات الآكلة للحوم والمرعبة قديما، ولكن استطاعت دراسة حديثة لعلماء الأحافير بجامعة كاليفورنيا، تحديد عددهم بشكل مبدئي في أول محاولة لتعداد الديناصورات الأكثر شهرة ورعب في العالم.

ووفقا لموقع "ميركوري نيوز"، قدرت الدراسة الجديدة التي أجريت يوم الخميس من قبل علماء الاحافي، أن حوالي 20 ألف ديناصور "تيريكس" كانوا على قيد الحياة في وقت واحد، وكانوا يعيشون في مكان واحد وهو الآن الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، من جنوب كندا عبر جبال روكي وكاليفورنيا إلى المكسيك.

عاشت الديناصورات آكلة البشر منذ فترة طويلة، حيث عاشت منذ 68 مليون إلى 66 مليون سنة، وقدر العلماء أن حياتهم امتدت إلى 127 ألف جيل، بصفته الكائن الأكثر شراسة وافتراس في العالم، على مدار فترة تواجدهم على الأرض حتى الآن، وبحسب الدراسة فإن يقدر أعداد هذا الديناصور بـ 2.5 مليار ديناصور تيريكس منذ بداية وجوده حتى انقراضه.

واكتشف العلماء خلال القرن الماضي حتى الآن حوالي 100 حفرية، معظمها في داكوتا، ومونتانا وكولورادو، مع وجود 32 هيكل عظمي فقط كاملا أو شبه مكتمل في ديناصور تيريكس في المتاحف حول العالم، وكان ديناصور "تيريكس" الاكثر شهرة ضخما حيث كان يزن الديناصور الواحد أكثر من 5 أطنان، ويبلغ طول حافلة مدرسية، ولديه فم ملئ بأسنان حادة.



من جانبه قال تشارلز مارشال، مدير متحف علم الاحافير بجامعة كاليفورنيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت، يوم الخميس بمجلة العلوم، إنه تم اكتشاف أكبر هيكل عظمي مكتمل لتيريكس في "جنوب داكوتا"، في عام 1990، ويتم عرض هذا الديناصور حاليا في متحف فيلد بشيكاغو، أما اسم الديناصور "تيريكس" معناه "ملك السحلية القوية"، وأطلق عليه هذا الاسم "هنري فيرفيلد أوزبورن" رئيس المتحف الامريكي في عام 1905.

وفي أحدث دراسة، حسب علماء الجامعة أن كل جيل استمر حوالي 19 عاما، مع متوسط كثافة سكانية تقدر بـ 1 لكل 100 كم مربع، أي ديناصور تيريكس في كل 25 ألف فدان، خلال فترة العصر الطباشيري.

وذلك قبل أن يضربكويكب ضخم كوكب الأرض بالقرب من المكسيك الحالية قبل 66 مليون سنة، ويقضي على الديناصورات، حيث تم العثور على جزيرة تعرف باسم "لاراميديا"، والتي انفصلت عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويعمل الباحثين الىخرين على استكمال دراسة الأرقام التي تعتمد على الحسابات للمساعدة في تقدير أعداد الكائنات التي عاشت قديما.

ديناصور تيريكس (5)

ديناصور تيريكس (1)

ديناصور تيريكس (2)

ديناصور تيريكس (3)