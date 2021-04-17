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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021

صدى البلد

تعتبر السيارة بى ام دبليو bmw واحدة من أهم وأشهر السيارات داخل سوق السيارات المحلي المصري، حيث تحظى باهتمام العديد من الفئات المجتمعية والعمرية وأهمها الشباب، الذى ما يبحث دائما عن القوة والشكل الرياضي.

ومن بين طرازات شركة بى ام دبليو bmw ، هناك طراز حصل على شهرة واسعة في مصر.

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ويبحث الكثيرون عن أسعار ومواصفات السيارة bmw x6 ، لذلك نستعرض مواصفاتها وأسعارها الرسمية فى مصر لعام 2021 .

اداء bmw x6 

وتستمد السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 ، قوتها من محرك 8 سلندر 4400 سي سي دبل تيربو بقوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.

 

تعمل السيارة بي ام دبليو bmw x6 2021 بنظام الدفع إكس درايف x drive وتتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 4.3 وتصل لسرعة قصوى 250 كم في الساعة.

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تجهيزات bmw x6

وتأتى السيارة بي إم دبليو bmw x6 2021 بجنوط اسبور قياس 21 انش وفرامل أوتوماتيكية وABS ومثبت للسرعة وفرامل رياضية M وكاميرا 360 درجة وتكييف أوتوماتيك 4 مناطق ومصابيح أمامية ليد وكشافات ضباب ليد وسقف بانوراما ومرايا كهربائية.

 

وتضم السيارة بي ام دبليو bmw x6  موديل 2021 نظام صوتي فاخر من 16 سماعة يضمن توزيع صوت محيطي لضمان أفضل تجربة سماعية ومتاح بها أيضا خاصية الأوامر الصوتية وبها شاشة 12.3 انش وعدادات ديجيتال 12.3 انش.

سعر bmw x6

أما بالنسبة لسعر السيارة بي ام دبليو X6 موديل عام 2021 ، فى السوق المصري،فتصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه .

BMW بي إم دبليو bmw x6 عمر كمال اخبار السيارات

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