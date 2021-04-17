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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السر بالمشروعات الصغيرة.. شعبة المصدرين: تأهيل الصناعات المتوسطة يعزز خطة الحكومة زيادة الصادرات ل100 مليار دولار سنويا

صادرات
صادرات

قال أحمد مبروك، رئيس لجنة القطاعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة، بالشعبة العامة للمصدرين، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصراً أساسيًا فى نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.

وشكلت الشعبة العامة للمصدرين، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مؤخراً، عدداً من اللجان النوعية ومن بينها لجنة القطاعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد مبروك والتي تستهدف التركيز على تعظيم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "رئيس اللجنة" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ، إلى أهمية الصادرات وذلك لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعتبر أهم مصادر الدخل القومى وتوفر عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، بشرط دعم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح "مبروك"، أن مضاعفة معدلات التصدير لا يزال يواجه بعض الصعوبات التي لابد أن نعرضها ونواجهها لنحاول إيجاد الحلول لها، وذلك سعيا للنهوض بعمليات التصدير ولتعظيم الناتج القومي والإيرادات للدولة وهذا سيكون الركيزة الأساسية لعمل اللجنة.

وعن أهداف اللجنة، أشار "مبروك "، إلى أن اللجنة تستهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتصدير للخارج وذلك من خلال عدة حلول أهمها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها.

وأكد أهمية تشجيع المشروعات على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركتها في المعارض الخارجية والمساهمة في إجراء دراسات السوق ودراسات الجدوى وإتاحتها للمشروعات.

أضاف "مبروك"، أن من ضمن الأهداف التي تشكلت من أجلها اللجنة، مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتخفيض تكاليف الإنتاج التي سيتم تصديرها، وتدريب المستثمرين على علم اللوجيستيات، وتدريب المصدر الصغير للحفاظ على حقوقه وكيفية التأمين على الحاويات، وذلك من خلال معرفته بعلم اللوجيستيات الخاص بالنقل والشحن وغيرهما من أساليب النقل.

وشدد على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق، والانتاج وفقًا لمواصفات الدولة التي سيتم التصدير إليها، هنا يأتي دور مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المصرية في الخارج، حيث تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة المصدرين المصريين، من خلال موافاتهم بمواصفات المنتجات في أي دولة أجنبية سيتم التصدير إليها، حتى لا ترد البضائع وتشوه صورة المنتج المصري.

وأكد أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى مختلف الاسواق التصديرية الهامة من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة، فضلا عن المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الخاصة بتنمية الصادرات، وتوفير بوابة معلوماتية متكاملة للصادرات المصرية، والترويج للصادرات والمساهمة في نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.

الحكومة الصادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصغيرة تأهيل تصدير مصدرين

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