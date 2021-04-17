محافظ الغربية يعلن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي اليوم السبت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المحافظة .



وأضاف المحافظ ، وفقا لبيان صادر عن المحافظة ، أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، كما لا يسمح بتغير نشاط الوحدات السكنية إلى غير الاستخدام السكني، مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص لأنشطة المباني.



وأوضح أنه عند تقدم المواطن بطلب الترخيص يتوجه بتقديم طلب في المركز التكنولوجي التابع له، ويكون الملف شامل جميع الموافقات والأوراق اللازمة للترخيص.