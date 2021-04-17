العربي للمجتمعات العمرانية يدعو اتحاد المقاولين لاعتماد تحالفات شركات المقاولات بضوابط محددة

قدم المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، مقترحا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء يقوم على إنشاء تحالف لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بين الشركات وبعضها البعض للمساهمة في تعزيز سبل التعاون وحل مشكلة عدم توافر السيولة الكافية في الشركات.



وقال المهندس داكر عبد اللاه في مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد المقاولين،إن قطاع المقاولات كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى تأثر بشدة من جائحة كورونا ولم تكن تجربة سهلة، على القطاع الذي تأثر كسائر القطاعات وكذلك التراجع الاقتصادي وعـدم توافر السيولة الكافية في العالم ككل في هذه الفـترة العصيبة.

وحدد نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية آلية تنفيذ هذا المقترح من خلال تطبيق تحالف بين شركتين يجمعهما بطاقة تصنيف واحدة بفئات مطابقة تماماً لطرفي التحالف ومنبثقة من تصنيفهما الأصلي والمعتمد من الإتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء والمؤهل لتصنيفه بناء على سابقة خبرته في المجال الذي يعمل به ويكون للفئة المتقدمة لأي منهما هي الفئة التى يتم التعامل عليها التحالف .

وأكد أهمية أن يكون التحالف بين الشركات من خلال مظلة الإتحاد المصري لمقاولى التشيد والبناء مما يساهم في انحصار المسؤلية على كيان واحد ويتم اتحاذ كافة الضمانات اللازمة من قبل الإتحاد والتي من شأنها التقيد بمدة صلاحية البطاقة الممنوحة من الإتحاد تنتهي ولا تجدد إلا بموافقة الإتحاد أو حتى الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المنوط تنفيذها بكلا الشركتين ولا يجوز التنصل من المسؤلية المهنية والجنائية التي تؤول على الشركتين في المساءلة ككيان واحد وليس كيان منفصل .

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن مقترح تحالف شركات المقاولات في مشروعات سيساهم بشكل كبير في التكامل العام في المشروعات بدءاً من مشروعات البنية الأساسية إلى كافة الأعمال المتكاملة وكذلك يقضي على أزمة عـدم توافر السيولة الكافية لشركات المقاولات في تنـفيذ المشروعات.

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن هذا المقترح سيفيد بشـكل كبير الشركات المـتوسطة والصغيرة لتصبح شركـات كبــيرة تستـطيع تحقيق التكامـل مع بعضها البعض في كافة النـواحي المـتعلقة بتنفيذ المشروعات من تكامل إداري ومالي وفني وتنفيذي.

ونوه داكر عبد اللاه بأن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كيان من أهم الكيانات الموجودة في الدولة وأحدث طفرة كبيرة في ثورة التعمير والتشييد التي تشهدها مصر الحبيبــية وكذلك بمهنة المقاولات ومـساندة الـشركات الصغـيرة والمتوسطة .