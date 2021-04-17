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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. دبي تحرز تقدما ملموسا في تنفيذ سياسة الذهب

الامارات
الامارات

بحثت لجنة سبائك الذهب الإماراتية، خلال اجتماعها الثالث الذي عقد افتراضيا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خطة عمل المرحلة الثانية لإنشاء قاعدة بيانات المتداولين للذهب في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية لإطلاق المنصة الاتحادية الموحدة لتداول الذهب.

وناقشت اللجنة، بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات الأعضاء في اللجنة، مستجدات تطبيق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، فضلاً عن جاهزية كافة المنافذ الجمركية لاستيعاب نمو حجم التجارة المتوقع للقطاع، وسبل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه نمو القطاع محلياً ودولياً.

وأكد  ثاني بن أحمد الزيودي أن اللجنة تخطو بخطى ثابتة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الواعية بكل ما يدور حولها من مستجدات، لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز استقرار بيئة الأعمال مما يعود بالفائدة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويخدم استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطي.

وأوضح  أن اللجنة أحرزت تقدماً ملموساً في تطبيق سياسة الذهب والتي ستمثل نقلة نوعية بقطاع الذهب بالدولة، ويجري العمل حالياً على قدم وساق لاستكمال كافة المحاور الاستراتيجية للسياسة بالتعاون مع كافة الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ السياسة، والتغلب على التحديات واستحداث كافة التشريعات الملائمة لتعزيز تجارة الذهب وتنميتها.

وأشار إلى أن سياسة الإمارات لقطاع الذهب تواكب التطورات الحاكمة لقطاع تداول الذهب العالمي وتنامي المنافسة بين الدول المصدرة له، حيث تسعى عبر منهجيات واستراتيجيات مدروسة للوصول لأسواق ووجهات جديدة، إدراكاً للأهمية التي يحظى بها الذهب كسلعة دولية آمنة خلال الأزمات، مؤكداً حرص لجنة سوق السبائك الإماراتية على تطوير كافة المقومات ذات الصلة بملف تجارة الذهب في الدولة، خصوصاً ما يتعلق منها بتطبيق المعايير الدولية بما يؤدي إلى تعزيز الثقة في صادرات الدولة من الذهب.

واستعرض الاجتماع أبرز محاور الدراسة التي نفذها المكتب التنفيذي المنبثق عن اللجنة، حول الاتفاقيات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات خطة عمل اللجنة الاستراتيجية الإعلامية للمكتب التنفيذي، كما ناقش مدى الحاجة لإضافة شركاء جدد كأعضاء في هذه اللجنة الفرعية.

وناقش الاجتماع الجدول الزمني وخطة العمل في شأن منصة الذهب الاتحادية، والتي يجري تطوير المرحلة الأولى منها ..كما بحث الاجتماع المتطلبات الفنية للمرحلة الثانية من قاعدة البيانات الاتحادية الموحدة للمتداولين في الذهب والجدول الزمني لتنفيذها.

 

قاعدة بيانات الامارات سبائك الذهب اقتصاد الامارات

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