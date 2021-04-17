مرض لعين .. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف سر غيابها عن الشاشة

أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى ، بمرض السرطان ، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : " أنا حالى حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين ، الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير اننا ناخد بالاسباب" .

وأضافت : “ أنا بعتذر طول الفترة الى فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عنى الحقيقة إنى بقالى كام شهر مش عارفة أرد او اكتب اقول ايه لمعظم الناس وده كان علشان امى وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص ".



وتابعت : “ أنا حالى حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونساله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لإنى مؤمنة إنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة فى رحلة العلاج الحمد لله ولسه فى خطوات تانية ربنا يسهل فى انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كدة عدم ظهورى هيطول رجاء تانى محدش يتضايق فضلا الدعاء”.

وكانت الإعلامية ققد شاركت في تقديم برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز خلال الفترة الأخيرة .