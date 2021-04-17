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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلفا على تقسيم مسروقات.. التحقيق مع عامل هشم رأس صديقه في الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع عامل قتل صديقه بعدما اختلفا أثناء تقسيم المسروقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وإنتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من نقاش - مقيم بدائرة القسم وأصل إقامته بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة قدم تقريرا طبي من أحد المستشفيات باسم نجله عامل خردة – له معلومات جنائية مفاده أنه متوفـى إثر إصابته باضطراب بالوعي ونزيف بالمخ "ادعاء حادث سير "، وبسؤاله قرر أنه علم من صديق نجله أنهما تعرضا لحادث مروري أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة الأخير بدائرة القسم ولم يبلغ عن الواقعة.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى عدم صحة رواية والد المجني عليه، وأمكن تحديد صديق المجني عليه (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه.

وتبين إصابته بجرح بالرأس، وبمواجهته قرر قيامه والمجني عليه بسرقة كمية من حديد التسليح من عقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وتصرفهما لدى عميلهما (تاجر خردة "محدد") نظير مبلغ مالي، واختلفا فيما بينهما على قسمة المبلغ المالي حصيلة البيع، فقام المجني عليه بالتعدي عليه بسيخ حديد أحدث إصابته مما دعاه لرد التعدي بضربه على رأسه بشومة "ضُبطت" أحدثت إصابته.

تم ضبط المتهم بالمسروقات، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

النيابة العامة الطب الشرعى الجيزة مصر القديمة مباحث الجيزة

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