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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان توجه طلاب الفرقة الأولي بسرعة استخراج الكارنيهات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وجهت كلية الآداب بجامعة حلوان توجيه لجميع طلاب الفرقة الأولي المحولين عن طريق التنسيق ( تقليل اغتراب)  وذلك لسرعة استخراج الكارنيهات الخاصة بهم من الكلية.


وصرحت الكلية بأن الطلاب بالفرقة الأولي والمحولين عن طريق تقليل الاغتراب ولم يقوموا بعمل طلب الالتحاق إلكترونيا عند تسليم الملف سرعة الدخول على لينك طلب الالتحاق وتسجيل البيانات.

 

وأضافت أنه يتم تقديم طلب الالتحاق إلكترونيا عن طريق الدخول على هذا الرابط:
http://app2.helwan.edu.eg/Helwan/ArtHelwanW/login.asp 


وذلك تسهيلا على طلاب الكلية ومنع التكدس أو الزحام على شبابيك موظفين شئون الطلاب بالكلية وأن ذلك يتم لسرعة عمل الكارنيهات الخاصة بهم الكلية.

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يذكر أن جامعة حلوان أكدت أنها تعمل جاهدة لتطوير منظومة التحول الرقمى وأن تصبح إحدى جامعات الجيل الرابع حيث  تم تجهيز ٨ معامل بكلية الطب بطاقة ٦٥٦ طالبا و٩ معامل بكلية التمريض بطاقة ٤٠٠ طالب لتغطية القطاع الصحي بالكامل بالإضافة لعدد آخر من القطاعات داخل وخارج الحرم الجامعي تنفيذًا لخطة التحول الرقمي وإجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب.

 

وصرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تخطو خطوات سريعة في مجال التحول الرقمي حيث قامت الجامعة بالسعي لميكنة الخدمات المقدمة لجميع منتسبي الجامعة، إلى جانب عقد الامتحانات الإلكترونية للقطاع الصحي،  تفعيل الإيميل الجامعي  لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يأتي هذا التطور تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية فى تحويل الدولة المصرية إلى دولة ذكية تواكب متطلبات العصر الرقمية.


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يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف  الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة التحول الرقمي،  الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي لمعلومات جامعة حلوان- CIO، و الدكتورة سامية جامع مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

 

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