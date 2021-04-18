حكم وجود جماعتين واحدة تصلى العشاء والأخرى التراويح..الإفتاء توضح الحكم الشرعى

حكم وجود جماعتين فى وقت واحد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم وجود جماعتين فى وقت واحد جماعة تصلى العشاء وأخرى تصلى التراويح؟”.



وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن جمهور الفقهاء يرون أن هذا الفعل مكروه، لأن الغرض من صلاة الجماعة اجتماع الناس، ووجود جماعتين فى قت واحد فى مسجد واحد معناها أن هناك تفرقة وهذا يكرهه الإسلام.



وأضاف أمين خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أن الأولى والأفضل أن يصلى المتأخر صلاة العشاء خلف من يصلى التراويح.



وأشار أمين الفتوى إلى أن بعض الفقهاء كالشافعية أجازوا للإنسان أن يصلى الفرض خلف النفل.

وأكد أمين الفتوى أنه يمكن للشخص الذى تأخر عن صلاة العشاء فى جماعة أن يصليها مع الإمام الذى يصلى التراويح ولا شيء فى ذلك.



حكم الصلاة بالكمامة بسبب كورونا

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها

وأضاف أن ابن عبد البر قال: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.