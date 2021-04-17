مسلسل أحسن أب الحلقة الخامسة .. علي ربيع يهرب الطفل زيكا

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة الخامسة تطورا جديدا فى الأحداث حيث يحاول على ربيع تهريب الطفل زيكا من منطقة التسول التى يتزعمها الكوتش “احمد فتحي”.

ومسلسل أحسن أب الحلقة الخامسة تكشف قدرة على ربيع فى الحصول على الطفل وتهريبه من منطقة التسول ليدخل به المسابقة التى يشارك فيها وهى مسابقة أحسن أب.

ويلجأ على ربيع فى مسلسل أحسن أب الحلقة الخامسة الى صديقة خالد عليش ليوفر له مكانا يمكن أن يدرب فيه الطفل على الأبوة ليكون جاهزا لخوض المسابقة.

على ربيع

وكان شهد مسلسل أحسن أب الحلقة الرابعة تطور جديد فى الأحداث حيث يتم قبول علي ربيع في المشاركة بمسابقة أحسن أب وذلك بعد أن فشل في سرقة أموال المسابقة.

وكان شهد مسلسل أحسن أب الحلقة الثالثة تطور جديد في الأحداث حيث ينجح مختار اللول "على ربيع" بالدخول للفندق بصحبة الطفل زيكا "كريم حسين"، بتغيير شكله ويبدأ في محاولات عديدة لسرقة أموال المسابقة ولكنه يفشل فى كل مرة.

ويقوم مختار بتزوير بعض الأوراق لدخول المسابقة ويطلق على نفسه اسم عبد الحفيظ الغرباوي وأثناء تواجده يتعرف على هاجر احمد التي تقدم الحفل.

على ربيع

وكانت شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "أحسن أب" تنظيم حفل توزيع جوائز مسابقة "أحسن متسول" وظهر في الحفل وفاز بالمركز الأول الطفل "زيكا".

ويتجه علي ربيع للبحث عن "زيكا" وأثناء سؤال أحد الباعة يسرق هاتفه ويهرب، ثم يجد متسول آخر للسؤال عن الطفل ويجده يتسول في أحد الشوارع، ويأخذه للاستعانة في المشاركة ببرنامج "أحسن أب".

ينافس الفنان على ربيع فى رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.

قصة مسلسل أحسن أب

مسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الأباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

أبطال مسلسل أحسن أب

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمي وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.