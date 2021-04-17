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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

صدى البلد


في الأنة الأخيرة انتشرت أمراض السمنة المفرطة وأمراض القلب والسكر وتجلط الشرايين التاجي والسكري وغيرها من الأمراض الكثيرة التي لم تكن منتشرة من قبل مما دعي البعض للتساءل ما هو الاختلاف الذي طرأ علي الأجيال حديثاً ولم يكن موجود من قبل .
في الحقيقة نحن نعلم الأجابة ولكن لن نريد مواجهه أو لوم أنفسنا والإجابة هي الدهون المهدرجة والوجبات السريعة المشبعة بالدهون المشبعة المهدرجة.
الهدرجة هي عمليه معالجة الزيوت النباتية السائلة بالهيدروجين  في درجات حراره عاليه لتحويلها الي شبه صلبه لتعطي قوام يشبه السمن الحيواني والزبده
واسباب كثره استخدام الدهون المهدرجه هو رخص سعرها مقارنه بالدهون الحيوانيه مثل الزبده والشحم البقري كما انها غير مكلفه في الانتاج وصلاحيتها تستمر لفتره طويله وتعطي طعم حلو للطعام لذلك تستخدم بكثره في الكثير من المطاعم وخاصه مطاعم الوجبات السريعه
ولكنها تعتبر كارثه صحيه لانها تقلل الكوليسترول النافع HDL الذي يحمي من امراض القلب وتتسبب في زياده الكوليسترول الضار LDL المسئول عن امراض القلب .
كما انها تتسبب في جلطات الشريان التاجي والدهون الثلاثيه والكوليسترول والسكر والضغط ودهون الكبد وهي السبب الاول في انتشار السمنه المفرطه وزياده عدد الوفيات لذلك صرحت هيئه الدواء FDA في عام ٢٠١٣ ان الدهون المهدرجه لم يعد معترف بها علي انها امنه علي صحه الانسان
لذلك فإن البدائل الامنه للدهون المهدرجه هو زيت الزيتون وزيت بذر الكتان وزيت بذر القطن للقلي وزيت عباد الشمس.

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