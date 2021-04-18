لماذا اختار الإخوان "ميدان رابعة" للاعتصام وما هدفه؟ باحث يجيب

تحدث الكاتب والباحث فى شئون الحركات الإرهابية عمرو فاروق، عن دور مسلسل الإختيار2 في كشف ما قامت به الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،: "الاختيار 2 بمثابة توثيق لمرحلة حرجة من تاريخ الدولة المصرية، وهجوم خلايا الإرهابية على الاختيار 2 يكشف رعبهم من كشف حقيقتهم، وغرفة عمليات رابعة كانت بمثابة مقر لمكتب الإرشاد داخل الاعتصام، ووثق مخططات الإخوان للضغط على مؤسسات الدولة".

وعن سبب إختيار جماعة الإخوان الإرهابية لميدان رابعة للإعتصام فيه، قال فاروق:" اختيار المكان كان للسيطرة علي جزء من الجغرافيا السياسية للدولة المصرية".

وأوضح الباحث في شئون الحركات الإرهابية:" غرفة عمليات رابعة كانت بمثابة مقر لمكتب الإرشاد داخل الإعتصام".