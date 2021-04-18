لا أؤمن بالصدفة| هذه نصيحة أحمد فؤاد سليم لأي مذيع يريد التميز..فيديو

قال الفنان احمد فؤاد سليم ، إن قراءة القرآن الكريم بمعناه الصحيح هو ما نفعني في عملي كمعلق صوتي وهذه نصيحة لأى مذيع أو معلق يجب عليه قراءة القرآن الكريمة بطريقته ومعناه الصحيح لافتا أن التشكيل جزء من تكوين المعني.

واضاف سليم خلال لقائه في برنامج " المواجهة "المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، أن بمجرد قراءة القرآن يصل الإنسان منا إلي المعاني العميقة في الحياه بطريقة اللا وعي، لافتا أن القرآن يحتوي علي جميع أنواع الوقفات التي تفيد المعلقين والمذيعين.

واوضح أحمد فؤاد سليم ، أن قراءة القرآن واجب ديني وواجب حياتي، مؤكدا انها اصبحت ضرورة خاصة له شخصيا، لافتا أن المسؤولية هي التي صنعت أم كلثوم وليس الصدفة، فأنا لا أؤمن بالصدفة وكل شيء مخطط ومرتب.