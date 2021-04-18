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رئيس التحرير
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توك شو

لميس الحديدي: الاختيار 2 وثق حقائق شاهدناها جميعا في فض اعتصام رابعة

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

أكدت الاعلامية لميس الحديدي، أن مسلسل الاختيار 2 وثق حقائق شاهدناها جميعاً وعايشناها  كمصريين وإعلاميين في إطار التغطية اليومية.

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان قائلة: "مشاهد رابعة وثقها المسلسل بكل وضوح وكيف استخدمت قيادات الإرهابية الناس كدروع بشرية.. فين القيادات اللي فضلوا طول أيام الاعتصام على المنصة بيخطبوا في الناس وقت الاعتصام؟ لماذا اختفوا أثناء الفض وتركوا الناس كدروع بشرية؟! كلها مشاهد قمنا بتغطيتها ونستطيع أن نميز الحقائق، وأكرر شكري للمخرج بيتر ميمي لمزج المشاهد الحقيقية مع السياق الدرامي دون أن يفرق المشاهد بينهما في إخراج بديع".

واستطردت: “البطل الحقيقي في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ليس أحمد مكي ولا كريم عبد العزيز، ولكن أيضاً الشرطة والأمن المركزي والدروع البشرية من النساء والأطفال التي استخدمتها جماعة الإخوان الإرهابية كي يقتلوا وأول مايسقط قتيل يقولك شهيد لكن الحقيقة أول واحد إتضرب مين؟ الحقيقة هو واحد من الأمن المركزي”.

وواصلت: "لما الشرطة اتبعت ضبط النفس وبدأت تخرج الناس من ممرات آمنة لم يخرج إلا القيادات ولم يبقى منهم أحد وهذا على لسانهم في أحداث المسلسل والحقيقة كل واحد من بتوع المنصة لم يقبض عليهم في ميدان رابعة بل بعدها بأشهر وسنوات مثل محمود عزت الذي قبض عليه منذ فترة".

وأردفت: "ده كان هدف القيادات قتل الناس وتصوير مشهد جثث زي الي شفناه في مسجد الفتح! وياعالم مين اللي موتهم ؟! ممكن واحد منهم لان مزيد من الدماء بالنسبة لهم هي سبيل الحياه لفكرتهم".

وأتمت: “بنقول الحمد لله اننا دولة أننا وقفنا وصمدنا ومعنا جيش وشرطة وقدرنا  نقف على رجلينا ونعيش ونوثق ونحكي وإحنا آمنين”.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت  إلى الثلاثاء في التاسعة مساء ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام 11  مساءً.

الإعلامية لميس الحديدي اعتصام رابعة مسلسل الاختيار دروع بشرية قيادات الاخوان اخبار التوك شو كلمة أخيرة

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