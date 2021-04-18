تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

تطبق مدن محافظات المرحلة الأولى الاشتراطات الجديدة للبناء، كمرحلة تجريبية لمدة شهرين، بداية من 1مايو المقبل، على أن تعمم على باقي المحافظات في الأول من يوليو المقبل.

واستعدت وزارة التنمية المحلية لتطبيق المنظومة، وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بأي ضرر على المواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران، موضحاً أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه استمرت أعمال البناء فى جميع المشروعات القومية التى تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفاً أنه تم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأشار محمود شعراوي، إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، فى أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور فى البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.

واطمأن اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التى شاركت فى الورش التدريبية التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة واستخدام البرنامج الجديد لاستخارج التراخيص .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم توزيع الأدوار والمهام على الجهات المشاركة فى عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذى تحدده المنظومة وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات الجهات المشاركة على المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.



وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.

كما يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا إلى أنه تم توجيه الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.