في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة كارولين عزمي

حرصت الفنانة الشابة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

واعتادت كارولين عزمي ،مشاركة متابعيها في كثير من الأحيان بأبرز الفساتين والأزياء التي تظهر بها سواء في المناسبات الرسمية والعامة أو الخاصة أيضا.

إطلالات كارولين عزمي

وتتمتع كارولين عزمي بذوق أنيق وراق في اختيار الإطلالات التي تتألق بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، وتميل إلى اختيار فساتين السهرة الملفتة و المصنوعة من الأقمشة الراقية.

وتحرص كارولين عزمي في كثير من الأحيان على التنوع والتجديد وعدم التكرار في السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

كما تعتمد كارولين عزمي على تسريحات الشعر وصيحات المكياج الصاخب الذي يبرز جمال ملاحها ويمنحها مظهرا جذابا، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور ..

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