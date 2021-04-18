إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي أمام مدخل قرية الشغبة بأسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الشغبة بوقوع حادث تصادم سيارتين.



على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث،وتبين من المعاينة تصادم السيارة ميكروباص ٤٥٦٨ ه ع أ والسيارة ربع نقل ٤٣٦٢ بمدخل النمايسة بعد قرية الشغبة مركز أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة " نصري. ش. م" ١٧ عاما، "حسين. ح. م" ٢٨ عاما، " أحمد. ش. ع" ١٥ عاما، " حسنى. أ. ع" ٣٨ عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.