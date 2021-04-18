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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تغيير شكل وألوان واجهات الشلالات بمدخل ميدان المحطة

تصميم الميدان
تصميم الميدان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،أن تلافي أي ملاحظات فنية في مشروعات التطوير والتجميل الجارية بواجهة مدينة أسوان والتي تشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم يعكس حرص المحافظة على إخراج هذا المشروع الضخم بالصورة التي تليق بعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية.

ولفت اللواء أشرف عطية  إلى أن الأعمال الجارية لتغيير شكل وألوان واجهات الشلالات الجديدة بمدخل ميدان المحطة من ناحية الكورنيش تأتي بناء على طلب المحافظة وعلى نفقة الشركة المنفذة دون أي أعباء مالية جديدة .

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ونوه المحافظ بأنه أصدر توجيهاته بالإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية وتلافى أي ملاحظات إضافية أخرى لمشروع التطوير والتجميل .

وأشار عطية إلى أن المحافظة عرضت تصميمات المشروع على الرأي العام الأسوانى وترحب بأى مقترحات أو أراء تصب في الصالح العام لهذه المشروعات التي ستستمر في ميادين وشوارع ومناطق ومدن أخرى بشكل تدريجى .

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديريات الخدمية بمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية من خلال تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك لمنع إنتشار العدوي بفيروس كورونا .

وأكد “عطية”، ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للمرور الميدانى على كافة القطاعات الخدمية، بجانب تشديد الرقابة على الإلتزام بإرتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام وإلتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الإستيعاب المحددة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لجنة ميدانية لتفقد المنشآت التى تستخدم وتزاول أنشطتها باستخدام مواد خطرة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية للمنشآت المخالفة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين .

 

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