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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: الدفع بـ٢٠ سيارة اسعاف للمشاركة في نقل مصابي حادث القطار

صدى البلد

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف و سيارة دفاع مدنى للمشاركة فى نقل المصابين جراء وقوع حادث إنقلاب قطار القاهرة / المنصورة بمنطقة سندنهور بمحافظة القليوبية.

 

وأكد المحافظ على رفع درجة الطوارئ والإستعداد القصوى لاستقبال حالات المصابين بكافة مستشفيات المحافظة
 

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم التنسيق مع جامعة المنوفية لرفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات، مشيرا الى أن كل إمكانيات المحافظة مسخرة للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لإنقاذ حياة المواطنين.


كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة وتقديم الخدمات العلاجية على أكمل وجه للمصابين فى حالة استقبالهم بمستشفيات المحافظة، مشددا على ضرورة توفير جميع الأدوية والمستلزمات و أرصدة بنك الدم من المخزون الإستراتيجي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.


وتقدم محافظ المنوفية بخالص العزاء للمتوفيين جراء هذا الحادث الأليم سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، كما توجه بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله مصر و شعبها من كل مكروه وسوء.

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