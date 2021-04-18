وزير التعليم العالي يوضح تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار بنها

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث قطار القاهرة المنصورة.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد: "لم نحتاج أى كميات دم إضافية للمصابين في حادثة قطار القاهرة المنصورة".

وأوضح وزير التعليم العالي: "تم نقل الجرحي من موقع حادثة قطار القاهرة المنصورة بمدينة طوخ إلى مستشفي جامعة بنها، مضيفا: "كنت حريص على زيارة المرضي والاهتمام بالحالة النفسية لجميع المصابين".

وأكمل: "جامعة بنها على أعلى مستوى والأطباء سيطروا على الموقف وتعاملوا مع الجرحى".