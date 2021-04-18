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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باحثون: السكر يعيق نمو الدماغ لدى الأطفال

صدى البلد

يعرف معظم الناس أن ارتفاع استهلاك السكر يمكن أن يؤدي إلى السمنة أو أمراض القلب أو السكري ، من بين مشاكل صحية أخرى.

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 نمو الدماغ

لكن دراسة جديدة من جامعة جورجيا وجدت أن  السكر  يؤثر سلبًا على نمو الدماغ لدى الأطفال ويستهلك الأطفال السكر أكثر من أي فئة عمرية أخرى ، على الرغم من التحذيرات من الأنظمة الغذائية عالية السكر تؤدي إلى مشاكل صحية مثل السمنة. 

وفقا لدراسة نشرها موقع “   powerofpositivity  ” تستهدف شركات الأغذية الأطفال بشكل مباشر في إعلاناتها وتصنع منتجات سكرية لإغرائهم.

 أجرى الباحثون القليل من الدراسات حول كيفية تأثير النظم الغذائية عالية السكر في مرحلة الطفولة على نمو الدماغ. 

 تناول المشروبات السكرية

قاد أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجيا الدراسة مع مجموعة بحثية بجامعة جنوب كاليفورنيا ونشرت الدراسة في مجلة Translational Psychiatry في 31 مارس الماى 

و أظهرت الدراسة أن تناول المشروبات السكرية يوميًا خلال فترة المراهقة يضعف التعلم والذاكرة خلال مرحلة البلوغ.

 وجد الفريق أيضًا أن التغيرات في بكتيريا الأمعاء يمكن أن تكون السبب وراء صعوبات الذاكرة والتعلم.

قالت إميلي نوبل ، الأستاذة المساعدة في كلية UGA لعلوم الأسرة والمستهلكين والمؤلفة الأولى للدراسة: أن ارتفاع استهلاك السكر يضعف وظائف المخ ويغير بكتيريا الأمعاء. 

احم طفلك

أقترحت الدراسة الحفاظ على استهلاك السكر بنسبة 10 في المائة أو أقل من السعرات الحرارية اليومية.

وذلك بعد أن كشفت الدراسة التى أجريت على مجموعة من الفئران والتى استهلكت السكر فى  نظامهم الغذائي المعتاد  بنسبة 11٪  بعد ذلك ، طلب فريق البحث من الفئران أداء مهمة تعتمد على الذاكرة فليس من المستغرب أن الفئران التي أعطيت محلول السكر واجهت صعوبة أكبر في إكمال المهمة.

على الرغم من أن الباحثين ما زالوا لا يعرفون بالضبط كيف أثرت على إدراكهم ومع ذلك ، دق الخبراء في جميع أنحاء العالم ناقوس الخطر بشأن السكر لعقود من الزمن بسبب  إحتمالية تأثيره على مستويات التعلم. 

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