خادم الحرمين الشريفين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" إلى الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنقل التوأم السيامي اليمني الملتصق "يوسف وياسين" ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.



أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة- في بيان ،نشرته وكالة أنباء السعودية /واس / اليوم الأحد- ان خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة هي استمرار لما تقدمه هذه المملكة في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.



واشار إلى انه من المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة للمملكة.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.