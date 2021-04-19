القاهرة رقم واحد1 .. مستشار الرئيس : يجب أن نتكاتف في مواجهة تزايد حالات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس السيسي أكد أنه لا يوجد حوادث مالية بأى وضع من الأوضاع فى التعامل مع كورونا، متابعا: "فاضل دورنا كلنا وأننا يجب أن نتكاتف ونتكامل لتخطى تلك الأزمة".



وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج طهذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة عدد حالات كورونا تتماشي مع عدد السكان أو المقيمين فى المحافظات، موضحا أن محافظة القاهرة هى رقم واحد فى انتشار الفيروس.



وتابع أن تلك المرحلة من كوورنا تشهد إنتشار نتيجة لوجود بعض التجمعات أو عدم إستخدام الكمامات، حيث أن الدولة قررت منع موائد الرحمان أو التجمعات البشرية.



وأشار إلى أن انتشار الفيروس أصبح على مستوى الأسر والعائلات، مضيفا إلى ان ذلك نتيجة ذهابه لمكان به تجمع وننقله لأسرته.



