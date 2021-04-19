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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل إغتيال الشهيد البطل محمد مبروك

الحلقة السابعة| خيانة الضابط محمد عويس واعتناقه الفكر التكفيرى

الخائن محمد عويس
الخائن محمد عويس

سلطت حلقات  مسلسل الاختيار 2، الضوء على واحد من أهم رجال الأمن الوطني الشهيد البطل محمد مبروك، الذي يلعب دوره الفنان إياد نصار، ومحمد مبروك ليس ضابطا عاديا، وإنما كان ضابطا من طراز خاص، ضبط جماعة الإخوان الإرهابية، وأحبط مخططاتهم وشارك في القبض على قياداتهم.

 

 

وفي 18 نوفمبر 2013 اغتالت يد الإرهاب الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، أثناء مروره بالسيارة التى يستقلها بشارع نجاتي في مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده، حتى يتخلصوا منه.

 

 

ارتبط اسم الشهيد محمد مبروك بالعديد من الأحداث المهمة التي وقعت داخل البلاد بعد 25 يناير 2011، وهو الضابط المسئول عن ملف قضية التخابر ضد الوطن والتي كان المتهم بها المعزول محمد مرسي، وعدد من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الشاهد الوحيد بـ هذه القضية.

 

 

وبهذه المناسبة يعرض لكم "صدى البلد" من خلال حلقات يومية قصة استشهاد البطل محمد مبروك، وكيف تم التخطيط لعملية اغتياله والمشاركين بها.

 

 

الحلقة السابعة

 

كان المقدم محمد عويس قد فقد الأمل فى إمكان تطبيق الشريعة الإسلامية عبر الطريق الديمقراطى، خاصة أنه رأى بأم عينيه كيف يراوغ محمد مرسى وجماعته فى رفض تطبيق الشريعة كما وعدوا بذلك طيلة تاريخهم.

 

 

قناعة محمد عويس بالإرهاب

 

لقد وصل المقدم محمد عويس إلى القناعة الكاملة فى هذا الوقت بضرورة مقاتلة الطائفة "الممتنعة" واستباحة كل المحرمات من أجل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه، ولذلك عندما طلب منه الإرهابى محمد بكرى تبديل لوحات مرورية بأخرى استجاب له على الفور، رغم أنه يعرف أن ذلك يتم بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد آخرين، وعندما طلب منه الكشف عن رقم سيارة، أجابه سريعًا أنها ملك لشخص مسيحى.

 

 

سرق السيارات لتنفيذ العمليات الإرهابية

 

كان محمد عفيفى قد أصدر تعليماته لمجموعة المطرية، ومعها بعض العناصر الأخرى من مناطق مختلفة، بسرقة سيارات المسيحيين وتغيير لوحاتها المعدنية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها، وبيع البعض منها للصرف على كوادر التنظيم، وكان محمد عويس يساعد كوادر التنظيم -الذين تعرف إليهم- ويمدُّهم بكل ما يحتاجونه.

 

 

أموال الإخوان تتدفق إلى محمد عويس

 

بعد سقوط الإخوان وانهيار حكمهم وعزل محمد مرسى بإرادة شعبية وانتشار أحداث العنف بعدها، بات محمد عويس على قناعة بأن تطبيق الشريعة لن يتم إلا بالقوة، ومع تكرار اللقاءات التى جرت معه، وافق بالفعل على الانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس" خارج سيناء، وأصبح مطيعًا ومنفذًا لأهدافه وتعليماته، وكانت الأموال تتدفق عليه بغزارة من عناصر التنظيم.

 

 

خيانة محمد مبروك لـ زملائة

 

فى الموعد المحدد للقاء، كان المقدم عويس يحمل معه كل المعلومات التى طلبها الإرهابى محمد بكرى عن ضباط الأمن الوطنى بمن فيهم المقدم محمد مبروك، وقدم له المقدم عويس كافة المعلومات عنه، وتحديدًا: عنوانه الحالى فى مدينة نصر، وأرقام هواتفه، وماركة سيارته ولونها ورقمها، ومواعيد خروجه وعودته، وصورته أثناء إفطار جماعى لدفعة خريجى كلية الشرطة، مع أنه كان على يقين بأن محمد مبروك أصبح هدفًا للتنظيم.

 

 

تعليمات قادة الإخوان للتخلص من محمد مبروك

 

سعد محمد بكرى كثيرًا بهذه المعلومات، كانت التعليمات الصادرة إليه من محمد عفيفى تقضى بالتركيز على محمد مبروك، بعد أن جاءت التعليمات من داخل السجون، تقول: يجب التخلص منه، باعتباره الشاهد الوحيد فى قضية التخابر، حيث قدم العديد من المعلومات والأدلة لنيابة أمن الدولة التى تولت التحقيق فى هذا الملف، ومَثُل أمامها فى التحقيق لثمانٍ مرات، إلا أن التعليمات صدرت فى هذا الوقت بإعداد خطة عاجلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم انتقامًا لأحداث اعتصام رابعة العدوية، وكانت الخطة معدة من زعيم جماعة أنصار بيت المقدس "أبو عبدالله" شخصيًا.

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