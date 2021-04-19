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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 11مليار متر إجمالى كيمة المياه النقية المنتجة عام 2019/2020

المياه النقية
المياه النقية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2019/2020 وكان من أهم مؤشراتها ما يلى :

وذكر جهاز الإحصاء كمية مياه الشرب النقية:

اوضح جهاز الإحصاء أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجة بلغ 11 مليــار م3 عـام 2019/2020 ، مقابل 11.1 مليــــــــار م3  عــــــــــام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.8% ويرجع ذلك لبعض سياسات الترشيد بتشغيل المحطات بمالايخل بمستوى الخدمة ولتقليل الفاقد في الشبكات

محطات المياه النقية

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1110محطـة بكمية انتــاج قــــــــدره9.8 مليار م3 عــــام 2019/2020 .

بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1580 محطة بكمية انتاج قدرها 1.1مليار م3 عام 2019/2020 .بلغ إجمـالى عدد محطـــــــات المياه النقية المنتجة من مياه البحــــــــــار ( التحليـــة) 52 محــــــطة بكميــــــــة انتـــــــــاج قدرهــــــــــــــا 0.1مليار م3 عام 2019/2020 .

بلـــغ متوسط نصيب الفرد من الميـــــــــاه النقيــــــــــة المنتجة 110.1م3 عام 2019/2020 مقابـــــــــل 113م3 عام 2018/2019.

بلغـت نسبة الفاقــد مــن الميـاه 28.4%عـام 2019/2020 مقابـل 28.7% عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.1% .

بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 98.5% ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 95.8%

بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 97.1% بينما بلغت 96% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس .

الصرف الصحى

بلـــــغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 455 محطة عام 2019/2020مقابل 446محطة              عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2% .

بــلغ اجمالى كمية الصـرف المعالــج 5.13 مليار م3 عام 2019/2020 مقابل 5.11 مليار م3 عام 2018/2019 بنسبة زيادة  قدرها 0.4% .

 

الاحصاء جهاز الإحصاء المياة المياه النقية مليار محطات المياة

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