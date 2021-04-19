بعد انفجار بيروت.. لماذا رفضت زوجة ماكرون السفر معه إلى لبنان؟

كشف إعلامي لبناني يحمل الجنسية الفرنسية، عن سبب رفض زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرافقته إلى لبنان، في أغسطس الماضي، بعد الانفجار المدمر الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وقال الإعلامي سامي كليب، عبر حسابه على موقع "تويتر": "في كتاب فرنسي جديد: السيدة بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي ايماونيل ماكرون رفضت مرافقته إلى لبنان في أغسطس الماضي، بسبب استيائها من بلد يفتقر شعبه الى الغذاء والسكن ويتألم بلا علاج، وقررت أن تأتي لاحقا لتأسيس مستشفى يكون أكثر فائدة".

وأضاف أن الكتاب يكشف أسرارا كثيرة وربما خطيرة عن الرئيس الفرنسي.

وكان ماكرون أول زعيم أجنبي يزور العاصمة اللبنانية بيروت في أعقاب الانفجار المروع وأدى إلى مقتل ما يزيد على 175 قتيلا، فضلا عن الأضرار المادية ودمار المرافق حوله.

وخلال زيارته إلى بيروت، اقترح ماكرون على القادة اللبنانيين "مبادرة سياسية جديدة"، متعهدا بعدم ذهاب مساعدات بلاده إلى "الأيدي الفاسدة".