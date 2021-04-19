كيفية إزالة اصفرار فوانيس السيارة

كيفية ازالة اصفرار فوانيس السيارة

مع مرور الوقت و بفعل الاتربة وأشعة الشمس يتحول لون المصابيح الأمامية في بعض السيارات الي اللون الأصفر خصوصا في المناطق الصحراوية، ويحدث هذا الأمر نتيجة العوامل الجوية أو احتكاكها بالأتربة وذرات الرمال أثناء السير، مما يتسبب في تعتيم وخفض إضاءة المصابيح وتشوهها مما ينعكس علي مظهر السيارة ويجعلها قديمة وبالية .

و في هذا السياق نعرض عليكم طرق تلميع و تنظيف فوانيس السيارة .

هناك عدة طرق لتلميع وتنظيف مصابيح السيارة، أحد هذه الطرق هو استخدام معجون الأسنان، وتتميز هذه الطريقة بسهولة إجرائها بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها بشكل كبير، إلا أنها قد لا تنجح معكم إذا كان الاصفرار قد طال الجزء الداخلي للمصابيح.

كيفية تلميع فوانيس السيارة بمعجون الأسنان :

– وضع كمية من المعجون المخصص للتبييض على المصابيح الأمامية ونشرها على كامل سطحها.

– افرك معجون الأسنان بالفرشاة، وستلاحظ تحوّل لون المعجون إلى الاصفرار.

– بعد الانتهاء من فرك كامل المصباح، نظّفه بالمياه.

– في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح إلى اللون الأبيض.

– يفضل وضع القليل من الشمع على المصابيح بعد التنظيف لحمايتها من الاصفرار.