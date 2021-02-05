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سيارات

أبرزها ضعف البطارية.. 4 أسباب لضعف مصابيح السيارة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر مصابيح السيارة هي الجزء الاساسي للحفاظ على سلامة واما السيارة ، وقائدها على الطريق خاصة في الليل ، ولكن هناك بعض العوامل الي تؤثر على ضعف المصابيح بطريقة كبير ،وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البد" أبرز هذه العوامل لكي يتفاداها صاحب السيارة .


1-إذا حدث مشكلة في نظام الشحن الخاص بالدينامو المسئول عن توليد الطاقة في السيارة فإن هناك اجزاء مهمة تتأثر مثل مروحة تبريد المحرك

2-تعتبر البطارية هي العنصر الأساسي، ولكن في حالة إصابة البطارية بالأعطال أو ضعف شحنه أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح .

3- يعتبر تلف الصمامات الكهربائية أو مايطلق عليها الفيوزات هو أحد الأسباب الرئيسية لضعف مصابيح السيارة الامامية .

4- تعد انقطاع أسلاك البطارية من أكثر المشاكل التي تهدد ضعف المصابيح ، وتؤثر على جودة عملها وكفاءتها .

كما أكد خبراء السيارات أنه في حالة وجود الإضاءة مازالت ضعيفة رغم الضغط على دواسة الوقود ، فهذا يدل على عطل في البطارية ، لذلك يجب أن تقوم بالضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك .
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