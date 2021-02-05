أبرزها ضعف البطارية.. 4 أسباب لضعف مصابيح السيارة

تعتبر مصابيح السيارة هي الجزء الاساسي للحفاظ على سلامة واما السيارة ، وقائدها على الطريق خاصة في الليل ، ولكن هناك بعض العوامل الي تؤثر على ضعف المصابيح بطريقة كبير ،وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البد" أبرز هذه العوامل لكي يتفاداها صاحب السيارة .





1-إذا حدث مشكلة في نظام الشحن الخاص بالدينامو المسئول عن توليد الطاقة في السيارة فإن هناك اجزاء مهمة تتأثر مثل مروحة تبريد المحرك



2-تعتبر البطارية هي العنصر الأساسي، ولكن في حالة إصابة البطارية بالأعطال أو ضعف شحنه أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء فإنها تؤثر على قوة إضاءة المصابيح .



3- يعتبر تلف الصمامات الكهربائية أو مايطلق عليها الفيوزات هو أحد الأسباب الرئيسية لضعف مصابيح السيارة الامامية .



4- تعد انقطاع أسلاك البطارية من أكثر المشاكل التي تهدد ضعف المصابيح ، وتؤثر على جودة عملها وكفاءتها .



كما أكد خبراء السيارات أنه في حالة وجود الإضاءة مازالت ضعيفة رغم الضغط على دواسة الوقود ، فهذا يدل على عطل في البطارية ، لذلك يجب أن تقوم بالضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك .

