إزاي تحسن من قدرة الإضاءة في السيارة

كشفت مجلة أوتو جازيته في تقرير لها عن أن الإضاءة الجيدة هي من أهم مقاومات الرؤية الجديدة أثناء قيادة السيارة ،كما أوضح التقرير أن من الإضاءة الجيدة تتطلب مصابيح أمامية نظيفة ، ويجب الحفاظ على العدسات أوالأغطية الزجاجية للمصابيح نظيفة على قدر الامكان ، ويمكن للسائق أن يستخدم لهذا الغرض إسفنجة ناعمة وماء دافي



وأكد التقرير إن إذا كان ضعف الرؤية ناتج عن المصابيح نفسها ، فيمكن للسائق أن يقوم بتغييرها وتركيب لمبات هالوجين أو زينو أو لمبات ليد ، ومع ذلك يجب ضبط الكشافات بشكل صحيح في مراكز الخدمة المتخصصة .





ولكن يجيب على سائقي السيارات المزودة بمصابيح الهالوجين أيضا ضبط مخروط الضوء ، وذلك يدويا حسب الحمولة المعنية ، حيث إن كانت السيارة محملة في الخلف بشكل زائد فسيجد السائق أن الكشاف لايضئ بشكل صحيح .





ولكن السيارات المزودة بمصابيح زينون أو LED فهذا يتولي نظام اوتوماتيكي مهمة التحكم اثناء ضطبها ،ونصح خبراء السيارات أيضا إذا واجه انخفاض إضاءة المصابيح يجب أن يقوم بالكشف عن بطارية السيارة قبل أن يتم تغيير المصابيح .









