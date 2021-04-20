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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. 16 مستحضرا ضمن بروتوكول علاج كورونا

بروتوكول علاج كورونا
بروتوكول علاج كورونا

 

أكدت هيئة الدواء المصرية أنها على مدار عام 2020 سجلت 16 مستحضرا معتمدا دوليا ضمن بروتوكول علاج كورونا في مستشفيات العزل وأماكن العزل المنزلي ، وفقا لآلية التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة في شهر أبريل من العام الماضي . 

بروتوكول علاج كورونا

وقال الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن تلك المستحضرات المستخدمة ضمن بروتوكول علاج كورونا تشمل 4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوي على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوي على مادة الفافيبرافير المستخدمة في بروتوكول علاج كورونا .  

جهود علاج فيروس كورونا  

هيئة الدواء المصرية وجهت شركات الأدوية بزيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج كورونا واتخذت التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ أدوية علاج كورونا ، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يجري متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء التابعة لـ وزارة الصحة . 

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