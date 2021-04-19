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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة 2022 .. مواصفات مرسيدس EQB بالقدرات الكهربائية القياسية

بإطلالة 2022 ..
بإطلالة 2022 .. مرسيدس EQB بقدرات كهربائية قوية

ظهرت النسخة EQB الكهربائية الجديدة كليًا داخل فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2021، و تعد هذه النسخة واحدة من احدث الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و التي اطلقها الصانع الألماني مرسيدس بنز ، لتسير على خطى كلا من النسخة EQS وEQE.

ورغم تحفظ الشركة على بعض البيانات الخاصة بالقدرات الفنية و منها منظومة ناقل الحركة،  تشير التقارير الأولية إلى أن هذه النسخة ستعتمد على قدرات الدفع الأمامي، و خيار الدفع الكلي للعجلات،  بقوة تتجاوز 269 حصان لبعض الإصدارات، مع بطارية قوية تبدا من 66.5 كيلوواط/ساعة.

و جاءت النسخة EQB الكهربائية بقياسات هيكلية بطول بلغ 4684 مم، وعرض 1834 مم، و قاعدة عجلات تقدر يقدر طولها بنحو 2829 مم، أما عن ارتفاع السيارة فجاء  1667 مم.

وتحتوي مرسيدس EQB الكهربائية من الداخل على مقصور أنيقة تميزها بالعديد من اللمسات العصرية، فحصلت على فتحات تكييف دائرية متعددة الاضلاع، و مقود حركة مالتي فنكشن متعدد المهام، و فرامل يد كهربائية، بينما تأتي بشاشة معلومات كبيرة الحجم MBUX تتصل بلوحة العدادات الخاصة بقائد السيارة.

و ترتكز مرسيدس EQB على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، تدعمها جنوط معدنية متعددة المقاطع، مع أقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، بالإضافة إلى عاكس اضاءة خلفية، و مصابيح LED متصلة للناحية الخلفية.

وجاءت المقدمة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع موجات زخرفية تزين اعلى غطاء المحرك، مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، و اقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة، و يمكن طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة داخلية اكبر، وحصلت على تطعيمات زرقاء تزين أجزاء متنوعة داخل مقصورة القيادة.

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