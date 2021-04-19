بايدن يتخلى عن مستشاره المعارض لفرض العقوبات على روسيا

وصف قرار الادارة الامريكية بجنون العظمة

ماثيو روجانسكي هو من أشد المنتقدين للتصعيد المستمر للتوترات والمواجهة مع روسيا، واصفا إياها بـ “جنون العظمة على غرار الحرب الباردة”، ولقد جادل بأن الولايات المتحدة يجب أن تنافس روسيا فقط في المجالات التي تعتبر بالغة الأهمية لمصالح الولايات المتحدة.

أفادت “بوليتيكو” نقلاً عن ثلاثة مصادر مجهولة أن مدير معهد كينان في مركز وودرو ويلسون ، ماثيو روجانسكي ، لم يعد مدرجًا في القائمة القصيرة للمرشحين لشغل منصب مدير روسيا في مجلس الأمن القومي.

ووفقًا لوسائل الإعلام ، أقنع العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين البيت الأبيض بعدم تعيين روجانسكي، بحجة أن تعيينه سيرسل إشارة خاطئة إلى موسكو.

كما أثارت تقارير ترشيح مدير معهد كينان انتقادات من نقاد الكرملين، مثل المنظمة الأوكرانية الأمريكية والممول بيل براودر، الذي تريد روسيا اعتقاله بسبب قضية الاحتيال الضريبي التي ارتكبت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وشددوا على أن مركز الأبحاث بقيادة روجانسكي واجه اتهامات بأنه "أداة غير مقصودة للتدخل السياسي لروسيا" من قبل مجموعة من الخريجين الأوكرانيين غير الراضين عن موقف المؤسسة تجاه روسيا وأوكرانيا.

ويُعرف روجانسكي بموقفه النقدي تجاه السياسة الخارجية الأمريكية الحالية تجاه روسيا.

ويجادل بأن استراتيجية دورة العقوبات غير فعالة ويندد بمخاوف الولايات المتحدة من أفعال موسكو الخبيثة في أوروبا وأماكن أخرى "جنون العظمة على غرار الحرب الباردة بشأن البعبع الروسي".

إنه لا يقترح أن تصبح واشنطن صداقة مع الكرملين ، ولكن بدلاً من ذلك ، التعاون معه حيثما كان ذلك ممكنًا ومواجهة روسيا فقط بشأن القضايا الحاسمة حقًا للأمن القومي للولايات المتحدة.



وأدان العديد من زملاء روجانسكي الحاليين والسابقين ، الذين تحدثوا إلى بوليتيكو بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، انتقاده ووصفه بأنه "غير عادل" وأصروا على أن الهجمات ضده تستند إلى التحيز والعواطف بدلاً من الفهم العميق للأعمال التي لديه، فعل بشأن روسيا.

وبحسب ما ورد قال أحد المصادر: "إنه يهتم بشدة بالديمقراطية في روسيا ويعرف البلد جيدًا كان من الممكن أن يكون مصدر قوة في مجلس الأمن القومي".

وظهرت الأخبار المتعلقة بفكرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تولي روجانسكي لمنصب المدير الروسي لمجلس الأمن القومي لأول مرة على الموقع الإخباري أكسيوس في 11 أبريل.

وحدث ذلك قبل أيام فقط من إعلان بايدن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا ، والتي استهدفت الدبلوماسيين والشركات والديون السيادية.

وأثرت العقوبات فقط على العرض الأساسي للسندات الروسية ولم تحد من شراء الديون السيادية في الأسواق الثانوية.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن واشنطن اختارت عمدًا الحد من إجراءاتها ، والتي تم تنفيذها بسبب تورط موسكو المزعوم في الهجمات الإلكترونية ضد العديد من الإدارات الحكومية ومئات الحملات الأمريكية.

وكان بايدن يحاول جعل كلا الجانبين أقل مواجهة ومحاولة تهدئة التوترات.

وردت موسكو على العقوبات في اليوم التالي باستهداف البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تفرض أيضًا إجراءات محدودة فقط ضد الولايات المتحدة ، والتي لن تؤثر على الشركات الأمريكية.