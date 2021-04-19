البنتاجون يستعرض نشر الحرس الوطني في العاصمة بطلب من عمدة واشنطن

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي اليوم الاثنين أن عمدة واشنطن العاصمة طلبت من وزارة الدفاع الإذن بنشر قوات الحرس الوطني في عاصمة البلاد.

وقال كيربي في إيجاز صحفي: 'بناءً على طلب واشنطن الحرس الثوري ، أعلم أن هناك طلبًا ينظر فيه الجيش في الوقت الحالي'.

وأضاف كيربي إن تفاصيل الطلب ستكون متاحة إذا تم التصريح بالنشر.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت العمدة موريل بوزر إنها طلبت المساعدة من الحرس الوطني قبل انتهاء محاكمة ديريك شوفين ، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد في مايو الماضي.