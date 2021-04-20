عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية،والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التي استقرت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20-4- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-4- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 30 و29 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 32 و33 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 21 إلى 22 جنيهًا.

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و3 جنيهات، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3.0 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

 

وسجّل البيض الأبيض 33 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 35و36 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجّلت 34 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.

 

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.

البط اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض الدواجن اليوم أسعار الدواجن البيضاء سعر الدواجن الحمراء سعر الدواجن

ترشيحاتنا

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستضيف ليفركوزن الليلة

شاهد.. مروحية ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ

فيسبوك يسمح للمستخدمين بنقل منشوراتهم وملفاتهم إلى هذه التطبيقات.. تفاصيل

هتجيلك لحد عندك.. كل ما تريد معرفته عن المراكز التكنولوجية المتنقلة.. صور

الاختيار 2 .. إشادة جماهيرية بعد دمج التوثيق بالدراما ..صور

5 أفعال تعرضك لغرامة 2 مليون جنيه بقانون تنظيم عمليات الدم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بوسائل المواصلات في رمضان.. احذرها: فيها حُرمة

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

انخفاض طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ