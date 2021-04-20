حازم إمام : رجالة اليد "حاجة تفرح"

هنأ حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك ، فريق رجال كرة اليد بالفوز علي الأهلي بنتيجة 18-17 فى المباراة الفاصلة لتحديد البطل، التى أقيمت مساء الإثنين على صالة حسن مصطفى والتتويج بلقب دورى السوبر للمحترفين .

وكتب حازم إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ألف مبروووووك رجالة اليد حاجة تفرح بعد نكد إمبارح".

جاء ذلك بعد الخسارة القاسية التى تلقاها فريق كرة القدم بنادي الزمالك امام الاهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري .

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب دوري السوبر موسم 2020-2021، بعدما تغلب على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 18-17 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر في اللقاء الفاصل لتحديد بطل المسابقة.

وكان الفريقان التقيا يوم الجمعة الماضي في ختام مباريات الدوري وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 28-28، ليحتكم الفريقان للقاء فاصل على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر لتحديد بطل المسابقة.