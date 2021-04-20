لآيفون وأندرويد .. تطبيق Reddit يطلق ميزة خارقة للدردشة الصوتية لمنافسة Clubhouse

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فى الولايات المتحدة، Reddit ريديت عن ميزة جديدة للدردشة الصوتية تسمى Reddit Talk، وذلك لمنافسة تطبيق Clubhouse الذى زادت شهرته فى الفترة الأخير بشكل كبير.



وبحسب موقع CNET فإن ميزة Reddit Talk فى تطبيق Reddit ريديت ستمنح المستخدمين طريقة أفضل للتواصل مع بعضهم البعض، حيث ستضيف الميزة غرف للدردشة ليمكن الانضمام إليها مع مكبرات الصوت، حيث ستستطيع الميزة المنافسة مع تطبيق Zoom إلى جانب Clubhouse .

وستتيح ميزة Reddit Talk فى تطبيق Reddit ريديت بدء المحادثات والتفاعل من خلال الرموز التعبيرية أو الإيموجى والتى تحتوى على أشكال رفع الأيدي إذا كان لدى المستخدمين تعليق، بالإضافة إلى أنه يسهل التحكم فى مكبرات الصوت من خلال كتم صوتها وإزالتها.

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ويعمل تطبيق Reddit ريديت على تخصيص ميزة Reddit Talk مع استخدام الرموز التعبيرية وألوان الخلفية والصور الرمزية، كما يعمل التطبيق على إصدار الميزة تباعا لكل المستخدمين على هواتف آيفون وأندرويد ، على عكس تطبيق Clubhouse الذى يتوفر فقط لهواتف آيفون.

ويعد تطبيق Reddit ريديت من أشهر تطبيقات التواصل الأمريكية التى تنافس بشكل أساسي مواقع فيسبوك وتويتر ، ويتم استخدامه لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، كما يمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده.

