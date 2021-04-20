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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة

مكياج جذاب .. نوال الزغبي تتألق في إطلالة أنيقة.. شاهد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة انيقة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ما جعل إطلالتها مميزة.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

وروجت نوال الزغبى روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

نوال الزغبي أحدث ظهور انستجرام الفن التواصل الاجتماعي إطلالة انيقة

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