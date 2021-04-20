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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حلقة أمس من مسلسلها" ضد الكسر"

أول تعليق من نيللي كريم بعد إفاقتها من الغيبوبة "خاص"

نيللي كريم
نيللي كريم

أعربت النجمة نيللي كريم عن سعادتها بردود الأفعال عن مسلسلها " ضد الكسر " والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي .

وقالت نيللي  لصدى البلد " سعيدة للغاية بردود فعل الجمهور على شخصية "سلمى"، والحلقات القادمة ستكون أكثر سخونة وتشويق خاصة بعد أن فاقت سلمي من الغيبوبة في نهاية الحلقة الماضية ".

أضافت " أكثف خلال الفترة الحالية تصوير المسلسل من أجل الانتهاء من كل مشاهدي ، حيث أتواجد اليوم في منطقة شبرا لاستكمال باقي المشاهد ".

بدأت الحلقة  السابعة من مسلسل ضد الكسر بقيام مصطفى درويش" صلاح" بمفاجأة  تارا عماد شقيقة  نيللي كريم "سلمي "  وظهوره لها أمام المستشفى ؛ حيث سألها عن حالة سلمي في الوقت الذي شكت فيه ان يكون له دور في محاوله قتلها كما أبلغته أن الشركة تبحث عنه .

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ومع تتابع الاحداث تمكن رئيس المباحث من معرفة الرسائل التي توجد على موبايل محمد فراج" كريم" حيث وجد أن هناك العديد من الرسائل التي تبلغه ام سلمي تخونه .. لذا بدأ رئيس المباحث يشك ان هناك علاقة بين سلمي وصلاح وقام كريم بكشفها لذلك حاول قتل سلمى.

وفاجأ صلاح الجميع اذ تواجد في القسم وطلب مقابله رئيس المباحث؛ حيث سألها عن سبب وجوده في المنزل عن سلمي .

 

ليرد انه كان مع "ملك " اخت سلمي في ذلك الوقت ؛ وانها حامل منه وذهب لسلمي لكي يحصل على ابنه .

وفي خلال الحلقة يبدا رئيس المباحث بالشك في محمد فراج ويقوم بالقبض عليه .

وتنتهي الحلقة على مشهد نيللي كريم في المستشفي ويبدو انها ستبدأ تفوق من الغيبوبة .

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ابطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

 

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

 

تبديل اسم المسلسل

 

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.

 

 

برومو مسلسل ضد الكسر

 

 

وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

 

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

 

مطربة برومو ضد الكسر

 

 

تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.

 

 

قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

 

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات

رمضان 2021 دراما رمضان 2021 مسلسل ضد الكسر الفنانة نيللي كريم محمد فراج

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