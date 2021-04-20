أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

تلقى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الأنبا لوكاس بالمجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، تلقى الجرعة الأولى من لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمركز تلقي اللقاح بمركز أبوتيج، مشيدا بدور الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط وإدارة مركز أبوتيج الصحية.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الايمان العام بحي غرب وتابع سير العمل بأقسام المستشفى والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة والتأكد من جودة .

بدأ المحافظ زيارته لمستشفى الايمان العام بتفقد مركز تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة كما تابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا والوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد أقسام العناية المركزة والحضانات بالمستشفى والتقى بالدكتور محمد جمال مدير المستشفى ونائبه وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل لسد الاحتياجات وتكثيف اجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتى تم تخصيص 100 سرير بها لعلاج حالات الإصابة بكورونا منهم 10 أسرة عناية متوسطة و4 أسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى استقبال المستشفى لجميع المرضى بأقسام العظام والطوارئ والإصابات والأطفال والمبتسرين وعناية القلب كما اطمأن على مرضى العناية المركزة متمنيًا لهم الشفاء العاجل مشيدًا بدور الاطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين هى المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الايمان العام بالاربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج " طريق أسيوط – سوهاج الزراعي " وتستقبل المواطنين بدءا من الساعة 3 عصرًا وحتى التاسعة مساءً وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

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